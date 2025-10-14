Перасович — о серии из четырёх побед УНИКСа: это только начало, впереди ещё 36 туров

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 93:67 в пользу УНИКСа. Для команды из Казани это четвёртая победа подряд на старте сезона-2025/2026.

«Играть против «Енисея» всегда непросто – у них собранная и организованная команда. Соперник начал сезон с нескольких поражений, но они проигрывали только на последних секундах, борясь до конца. Именно поэтому сегодняшняя победа имеет для нас особое значение.

Мы хорошо провели первые две четверти, а стартовые три–четыре минуты третьей десятиминутки стали переломным моментом. На протяжении всей игры я оставался спокоен и был уверен в команде, в том, что мы сможем контролировать матч и в итоге победим.

Это только начало. Конечно, приятно стартовать с четырёх побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди ещё 36 туров.

Сейчас нам предстоит большое количество игр за короткий срок – например, встречи с ЦСКА и «Локомотивом». Так что пока не время для радостей, нужно делать свою работу и стремиться побеждать в каждом следующем матче», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.