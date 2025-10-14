«Уралмаш» дома одолел «Автодор» в матче Единой лиги

Мужской баскетбольный клуб из Екатеринбурга «Уралмаш» одержал первую в сезоне-2025/2026 домашнюю победу в регулярном чемпионате Единой лиги. Сегодня, 14 октября, «Уралмаш» со счётом 87:77 (22:16, 26:19, 20:21, 19:21) обыграл саратовский «Автодор».

Самыми результативными игроками в составе «Уралмаша» стали разыгрывающие Тимофей Герасимов и Антон Карданахишвили. В активе первого 18 очков, четыре подбора, пять передач и три перехвата. Карданахишвили тоже набрал 18 очков, также он сделал три подбора и отдал шесть передач.

Теперь в активе «Уралмаша» на старте сезона две победы и два поражения. В данный момент команда располагается на шестом месте в турнирной таблице Единой лиги. Следующий матч в рамках лиги клуб из Екатеринбурга проведёт на выезде с «Зенитом» (20 октября).