Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — «Автодор», результат матча 14 октября 2025, счет 87:77, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» дома одолел «Автодор» в матче Единой лиги
Аудио-версия:
Мужской баскетбольный клуб из Екатеринбурга «Уралмаш» одержал первую в сезоне-2025/2026 домашнюю победу в регулярном чемпионате Единой лиги. Сегодня, 14 октября, «Уралмаш» со счётом 87:77 (22:16, 26:19, 20:21, 19:21) обыграл саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
87 : 77
Автодор
Саратов
Уралмаш: Нэвелс, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Акрамов
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

Самыми результативными игроками в составе «Уралмаша» стали разыгрывающие Тимофей Герасимов и Антон Карданахишвили. В активе первого 18 очков, четыре подбора, пять передач и три перехвата. Карданахишвили тоже набрал 18 очков, также он сделал три подбора и отдал шесть передач.

Теперь в активе «Уралмаша» на старте сезона две победы и два поражения. В данный момент команда располагается на шестом месте в турнирной таблице Единой лиги. Следующий матч в рамках лиги клуб из Екатеринбурга проведёт на выезде с «Зенитом» (20 октября).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
