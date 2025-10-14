Скидки
Французский центровой Ловернь объяснил, почему не захотел переходить в «Зенит»

34-летний французский центровой Жоффри Ловернь подтвердил информацию, что к нему проявлял интерес санкт-петербургский «Зенит». Спортсмен отметил, что предложение российского клуба не соответствовало его запросам.

«Зенит» проявил интерес, но их предложение было очень, очень низким — намного ниже того, что я бы принял», — приводит слова Ловерня Basketball Sphere.

Ловернь является чемпионом Европы — 2013 в составе сборной Франции, а также бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. На драфте НБА 2013 года Жоффри был выбран командой «Мемфис Гриззлиз» во втором раунде под общим 55-м номером, которая затем продала его права команде «Денвер Наггетс».

