Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты 14 октября:

«Енисей» — УНИКС — 67:93;
«Уралмаш» — «Автодор» — 87:77.

Напомним, лидером сезона является УНИКС, одержавший победы в трёх матчах. На втором месте столичный клуб МБА-МАИ. В активе московской команды три победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань», у которого та же разница побед и поражений, что и у МБА-МАИ.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
