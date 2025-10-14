Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Баскетбол

В ФИБА приостановили полномочия Британской федерации баскетбола

Международная федерация баскетбола временно приостановила полномочия Британской федерации баскетбола (BBF) в вопросах мужских соревнований и национальной команды. Это сделано до момента, пока специальная рабочая группа совместно с заинтересованными сторонами и правительством Великобритании работает над устранением проблем управления и созданием временной структуры. Об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

Напомним, в августе 2025 года в ФИБА было принято решение о создании Специальной группы по вопросам британского клубного баскетбола, целью которой стало расследование и решение выявленных проблем в управлении и несоблюдении регуляторных норм в клубных соревнованиях среди мужчин в Великобритании.

В итоге в ФИБА приняли решение временно приостановить полномочия BBF по лицензированию и признанию национальных мужских соревнований, а также право формировать мужскую сборную для участия в соревнованиях ФИБА до устранения текущих проблем управления.

Напомним, вмешательство ФИБА стало следствием кризиса управления, вызванного конфликтом между BBF и Super League Basketball, которое было создано после ликвидации British Basketball League в 2024 году.

