В расширенный список сборной России по баскетболу вошло 29 игроков, все они младше 22 лет

Мужская сборная России по баскетболу объявила состав на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут 24 ноября по 1 декабря.

В расширенный список вошло 29 игроков, а в общей сложности планируется, что в сборах примут участие 20 баскетболистов. Примечательно, что среди вызванных на сборы игроков нет никого старше 22 лет.

Список баскетболистов сборной России, вызванных на сборы:

Защитники: Клим Адайкин (МБА-МАИ), Семён Буринский («Нижний»), Ян Додеус («Челбаскет»), Егор Евстафьев («Зенит-2»), Иван Зайцев (ЦСКА), Ярослав Никонов (ЦСКА-2), Сергей Новиков («ЦСКА-Юниор»), Артём Пивцайкин («Самара»), Александр Поротников («Зенит-2»), Виталиюс Пранаускис («Автодор»), Иван Самойленко («Локо»), Тимофей Шикалов (МБА-МАИ), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2).

Форварды: Динар Альмяшев («СШОР-Локо»), Артём Антипов («Енисей»), Георгий Вороненко («ЦСКА-Юниор»), Михаил Дулкай («Зенит-2»), Павел Земский («Зенит»), Паша Исмаилов (МБА-МАИ), Даниил Ключенков (ЦСКА), Илья Кривых («Зенит»), Павел Рябков («СШОР-Локо»), Лев Свинин («Парма»), Демид Тюлюбаев (ЦСКА-2), Данил Шеянов («Локо»).

Центровые: Даниил Абрамов, (ЦСКА-2) Захар Лавренов, (ЦСКА-2) Максим Огарков (МБА-МАИ), Глеб Фирсов («Парма»).