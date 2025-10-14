Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Маккаби— Барселона, результат матча 14 октября 2025, счет 92:71, Евролига — 2025/2026

«Барселона» разгромила «Маккаби» в Евролиге
Комментарии

В Белграде завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» из Тель-Авива и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 92:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
71 : 92
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Lavy, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт
Барселона: Пантер, Marcos, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Клайберн, Шенгелия, Кейта, Парра

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Вилли Эрнангомес, набравший 19 очков и совершивший семь подборов. По 12 очков на свой счёт записали Кевин Пантер и Майлз Гейл.

В составе «Маккаби» 18 очков, одну передачу и один подбор оформил Марсио Сантос. 15 очков и одну результативную передачу набрал Тамир Блатт.

«Барселона» одержала третью победу подряд в Евролиге. «Маккаби» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах.

