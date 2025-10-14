«Барселона» разгромила «Маккаби» в Евролиге

В Белграде завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» из Тель-Авива и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 92:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Вилли Эрнангомес, набравший 19 очков и совершивший семь подборов. По 12 очков на свой счёт записали Кевин Пантер и Майлз Гейл.

В составе «Маккаби» 18 очков, одну передачу и один подбор оформил Марсио Сантос. 15 очков и одну результативную передачу набрал Тамир Блатт.

«Барселона» одержала третью победу подряд в Евролиге. «Маккаби» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах.