«Барселона» разгромила «Маккаби» в Евролиге
В Белграде завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» из Тель-Авива и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 92:71.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
71 : 92
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Lavy, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт
Барселона: Пантер, Marcos, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Клайберн, Шенгелия, Кейта, Парра
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Вилли Эрнангомес, набравший 19 очков и совершивший семь подборов. По 12 очков на свой счёт записали Кевин Пантер и Майлз Гейл.
В составе «Маккаби» 18 очков, одну передачу и один подбор оформил Марсио Сантос. 15 очков и одну результативную передачу набрал Тамир Блатт.
«Барселона» одержала третью победу подряд в Евролиге. «Маккаби» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах.
