Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Дубай, результат матча 14 октября 2025, счёт 69:93, Евролига — 2025/2026

«Дубай» обыграл «Фенербахче» в Евролиге
Комментарии

В Стамбуле (Турция) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 93:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
69 : 93
Дубай
Дубай, ОАЭ
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Махмутоглу, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мфионду Кабенгеле, набравший 26 очков и совершивший семь подборов. 21 очко в этом матче набрал Дуэйн Бэйкон.

В составе «Фенербахче» 12 очков и пять передач на свой счёт записал Уэйд Болдуин. 12 очков и четыре подбора на счету Бонзи Колсона.

«Дубай» одержал вторую победу в четырёх матчах в регулярном чемпионате Евролиги. «Фенербахче» потерпел третье поражение подряд.

Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android