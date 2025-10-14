«Дубай» обыграл «Фенербахче» в Евролиге
Поделиться
В Стамбуле (Турция) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 93:69.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
69 : 93
Дубай
Дубай, ОАЭ
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Махмутоглу, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мфионду Кабенгеле, набравший 26 очков и совершивший семь подборов. 21 очко в этом матче набрал Дуэйн Бэйкон.
В составе «Фенербахче» 12 очков и пять передач на свой счёт записал Уэйд Болдуин. 12 очков и четыре подбора на счету Бонзи Колсона.
«Дубай» одержал вторую победу в четырёх матчах в регулярном чемпионате Евролиги. «Фенербахче» потерпел третье поражение подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
23:37
-
23:27
-
23:22
-
22:45
-
22:00
-
21:40
-
21:32
-
20:43
-
20:37
-
20:19
-
19:26
-
18:50
-
18:45
-
18:16
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:07
-
16:00
-
15:23
-
15:00
-
14:16
-
14:03
-
13:00
-
12:09
-
11:39
-
11:20
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
07:35
-
06:30