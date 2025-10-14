«Дубай» обыграл «Фенербахче» в Евролиге

В Стамбуле (Турция) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 93:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мфионду Кабенгеле, набравший 26 очков и совершивший семь подборов. 21 очко в этом матче набрал Дуэйн Бэйкон.

В составе «Фенербахче» 12 очков и пять передач на свой счёт записал Уэйд Болдуин. 12 очков и четыре подбора на счету Бонзи Колсона.

«Дубай» одержал вторую победу в четырёх матчах в регулярном чемпионате Евролиги. «Фенербахче» потерпел третье поражение подряд.