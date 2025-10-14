Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Црвена Звезда — Жальгирис, результат матча 14 октября 2025, счет 88:79, Евролига — 2025/2026

«Црвена Звезда» обыграла «Жальгирис» в Евролиге
В Белграде (Сербия) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и «Жальгирис». Встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 88:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Nedeljkovic, Давидовац, Калинич, Izundu, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке, дос Сантос
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Нвора, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. По 12 баллов на свой счёт записали Донатас Мотеюнас и Чима Монеке.

В составе «Жальгириса» 14 очков и четыре подбора оформил Арнас Буткевичюс. 14 баллов и две передачи на свой счёт записал Никола Калинич.

«Црвена Звезда» одержала вторую победу в подряд в Евролиге. «Жальгирис» потерпел первое поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.

