«Црвена Звезда» обыграла «Жальгирис» в Евролиге

В Белграде (Сербия) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и «Жальгирис». Встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 88:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Нвора, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. По 12 баллов на свой счёт записали Донатас Мотеюнас и Чима Монеке.

В составе «Жальгириса» 14 очков и четыре подбора оформил Арнас Буткевичюс. 14 баллов и две передачи на свой счёт записал Никола Калинич.

«Црвена Звезда» одержала вторую победу в подряд в Евролиге. «Жальгирис» потерпел первое поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.