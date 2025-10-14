Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Анадолу Эфес, результат матча 14 октября 2025, счет 92:71, Евролига — 2025/2026

«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
Комментарии

В Пирее (Греция) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 82:78.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
78 : 82
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Netzipoglou, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Османи, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коул Суидер, набравший 20 очков и совершивший три подбора. 18 очков и три передачи на свой счёт записал Шейн Ларкин.

В составе «Олимпиакоса» 14 очков и четыре подбора на свой счёт записал Алек Питерс. Тайсон Уорд набрал 13 очков и отдал семь результативных передач.

«Анадолу Эфес» одержал вторую победу в четырёх турах Евролиги. «Олимпиакос» потерпел второе поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android