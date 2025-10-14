«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

В Пирее (Греция) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 82:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коул Суидер, набравший 20 очков и совершивший три подбора. 18 очков и три передачи на свой счёт записал Шейн Ларкин.

В составе «Олимпиакоса» 14 очков и четыре подбора на свой счёт записал Алек Питерс. Тайсон Уорд набрал 13 очков и отдал семь результативных передач.

«Анадолу Эфес» одержал вторую победу в четырёх турах Евролиги. «Олимпиакос» потерпел второе поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.