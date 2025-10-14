«Бавария» обыграла «Олимпию Милан» в Евролиге

В Мюнхене (Германия) завершился матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и итальянская «Олимпия».

Встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 64:53.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 15 очков, совершивший пять подборов и отдавший одну передачу. 14 очков и пять подборов на свой счёт записал Андреас Обст.

В составе «Олимпии» дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Девин Букер. 10 очков и пять подборов оформил Шейвон Шилдс.

«Бавария» одержала вторую победу в четырёх встречах. «Олимпия» потерпела третье поражение в регулярном чемпионате Евролиги кряду.