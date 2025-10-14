Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бавария — Олимпия, результат матча 14 октября 2025, счет 92:71, Евролига — 2025/2026

«Бавария» обыграла «Олимпию Милан» в Евролиге
Комментарии

В Мюнхене (Германия) завершился матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и итальянская «Олимпия».

Встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 64:53.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
64 : 53
Олимпия
Милан, Италия
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Олимпия: Манньон, Браун, Ellis, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 15 очков, совершивший пять подборов и отдавший одну передачу. 14 очков и пять подборов на свой счёт записал Андреас Обст.

В составе «Олимпии» дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Девин Букер. 10 очков и пять подборов оформил Шейвон Шилдс.

«Бавария» одержала вторую победу в четырёх встречах. «Олимпия» потерпела третье поражение в регулярном чемпионате Евролиги кряду.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android