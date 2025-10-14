«Бавария» обыграла «Олимпию Милан» в Евролиге
Поделиться
В Мюнхене (Германия) завершился матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и итальянская «Олимпия».
Встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 64:53.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
64 : 53
Олимпия
Милан, Италия
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Олимпия: Манньон, Браун, Ellis, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Лучич, набравший 15 очков, совершивший пять подборов и отдавший одну передачу. 14 очков и пять подборов на свой счёт записал Андреас Обст.
В составе «Олимпии» дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов оформил Девин Букер. 10 очков и пять подборов оформил Шейвон Шилдс.
«Бавария» одержала вторую победу в четырёх встречах. «Олимпия» потерпела третье поражение в регулярном чемпионате Евролиги кряду.
Комментарии
- 14 октября 2025
-
23:37
-
23:27
-
23:22
-
22:45
-
22:00
-
21:40
-
21:32
-
20:43
-
20:37
-
20:19
-
19:26
-
18:50
-
18:45
-
18:16
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:07
-
16:00
-
15:23
-
15:00
-
14:16
-
14:03
-
13:00
-
12:09
-
11:39
-
11:20
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
07:35
-
06:30