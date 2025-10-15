Евролига: результаты матчей 14 октября

Во вторник, 14 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 14 октября:

«Маккаби» Тель-Авив — «Барселона» — 71:92;

«Фенербахче» — «Дубай» — 69:93;

«Црвена Звезда» — «Жальгирис» — 88:79;

«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» — 78:82;

«Бавария» — «Олимпия» — 64:53.

Напомним, чемпионом Евролиги в прошлом сезоне стал турецкий клуб «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).