Джейсон Кидд продлил контракт с «Далласом» — Марк Стейн

Джейсон Кидд продлил контракт с «Далласом» — Марк Стейн
Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд продлил контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Как информирует источник, речь идёт о многолетнем контракте. Точные сроки соглашения не сообщаются.

В феврале 2025-го «Даллас Маверикс» провёл громкий обмен с участием Луки Дончича и Энтони Дэвиса. После этого техасцев стали преследовать травмы, из-за чего они закончили регулярный сезон на 10-м месте, а на стадии плей-ин выиграли у «Сакраменто Кингз», но затем уступили «Мемфис Гриззлиз» и закончили сезон.

Джейсон Кидд работает в «Даллас Маверикс» с 2021 года. В 2020 году он становился чемпионом НБА, работая тогда в «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции ассистента главного тренера.

