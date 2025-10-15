Скидки
Генменеджеры НБА выделили «Бруклин» Дёмина за неожиданный обмен перед сезоном

Аудио-версия:
Комментарии

Сделка клуба «Бруклин Нетс» по обмену Майкла Портера-младшего была признана одним из самых неожиданных событий межсезонья по версии ежегодного опроса генеральных менеджеров НБА, доступного на официальном сайте лиги.

В межсезонье «Бруклин» обменял форварда Кэмерона Джонсона, проводившего лучший сезон в карьере (18,8 очка, 4,3 подбора и 3,4 передачи при 47,5% с игры и 39,0% из-за дуги), на Майкла Портера и пик первого раунда драфта-2032 от «Денвера».

Портер, который ранее испытывал проблемы со спиной, провёл прошлый сезон на высоком уровне, сыграв 77 матчей — рекордное число в его карьере. Его средние показатели составили 18,2 очка, семь подборов и 2,1 передачи при 50,4% реализации бросков с игры и 39,5% трёхочковых.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

