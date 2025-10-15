Скидки
Кьюбан объяснил, почему скандальный контракт Леонарда с Aspiration замалчивался

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан объяснил, почему о соглашении игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с компанией Aspiration на сумму $ 28 млн так и не было объявлено официально.

Кьюбан отметил, что причиной стала маркетинговая стратегия самой компании. По его словам, за четыре дня до предполагаемого анонса Aspiration заключила крупную сделку с бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс», и потому не стала «перекрывать» свои инфоповоды.

«Правило №1 в маркетинге — если уже получил мощный PR-повод, не перекрывай его другим. Когда я увидел масштаб сделки с «Ред Сокс», стало очевидно, почему они не объявили о контракте с Леонардом в тот момент», – сказал Кьюбан на канале PABLO TORRE FINDS OUT в YouTube.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

