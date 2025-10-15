Скидки
«Сейчас всё настолько фальшиво». Леброн откровенно высказался о современном обществе

Лёгкий фовард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о вопросах честности и искренности в современном мире.

«Сейчас всё настолько фальшиво. Быть честным с людьми сложно, все слишком чувствительные. Иногда страшно обидеть кого-то, потому что не знаешь, как они это воспримут», – сказал Леброн на канале Everybody's Crazy в YouTube.

Баскетболист отметил, что вырос в 80–90-х годах, когда можно было сказать человеку что-то напрямую, и это не воспринималось так лично: «Ты действительно мог что-то сказать, и люди не принимали это близко к сердцу».

Джеймс также с юмором прокомментировал свою репутацию в соцсетях: «Каждый раз, когда ты что-то говоришь, люди думают, что это про них. Парень, я не о тебе, не к тебе, понял?»

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

