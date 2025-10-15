Скидки
Фото: баскетболистка толчком сбила с ног соперницу в женской Премьер-лиге

Фото: баскетболистка толчком сбила с ног соперницу в женской Премьер-лиге
Баскетболистка «Енисея» Полина Веселова спровоцировала резонансный эпизод в матче женской Премьер-лиги с курским «Динамо». При счёте 68:38 в пользу гостей она оттолкнула соперницу Яну Эльберг под кольцом, чем вызвала бурную реакцию другой баскетболистки «Динако» Нины Глонти.

Лидер курянок эмоционально вступилась за партнёршу, за что получила технический фол, тогда как Веселова была наказана неспортивным.

Встреча завершилась уверенной победой «Динамо-Курск» со счётом 88:55. После матча Глонти заявила, что ей не нравится, когда её товарищей подло толкают в спину.

