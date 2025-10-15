Фото: баскетболистка толчком сбила с ног соперницу в женской Премьер-лиге

Баскетболистка «Енисея» Полина Веселова спровоцировала резонансный эпизод в матче женской Премьер-лиги с курским «Динамо». При счёте 68:38 в пользу гостей она оттолкнула соперницу Яну Эльберг под кольцом, чем вызвала бурную реакцию другой баскетболистки «Динако» Нины Глонти.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Лидер курянок эмоционально вступилась за партнёршу, за что получила технический фол, тогда как Веселова была наказана неспортивным.

Встреча завершилась уверенной победой «Динамо-Курск» со счётом 88:55. После матча Глонти заявила, что ей не нравится, когда её товарищей подло толкают в спину.

