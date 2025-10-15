Скидки
Главный тренер клуба НБА возглавил сборную США по баскетболу

Главный тренер клуба НБА возглавил сборную США по баскетболу
54-летний главный тренер клуба НБА «Майами Хит» Эрик Споэльстра назначен на аналогичную должность в сборной США по баскетболу, сообщила пресс-служба национальной команды.

Споэльстра будет возглавлять сборную США на Кубке мира 2027 года, который пройдёт в Катаре, и на домашних для Соединённых Штатов Олимпийских Играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

Вся тренерская карьера специалиста прошла в «Майами Хит», где он работал с 1997 года по 2008 год в должности ассистента, а с 2008 года — в должности главного тренера. Дважды Эрик Споэльстра приводил клуб из штата Флорида к чемпионскому званию ( в сезонах 2011/2012 и 2012/2013).

