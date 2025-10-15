Дончич в предсезонке НБА впервые набрал очки за «Лейкерс», переиграв новичка ростом 216 см

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Финикс Санз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 61:51 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» Лука Дончич впервые в текущем предсезонном цикле вышел на площадку.

ВИДЕО

Свои первые очки 26-летний словенец набрал спустя почти две минуты после начала игры — он реализовал бросок с фолом, который на нём допустил 216-сантиметровый центровой и новичок «Финикса» Хаман Малуач.

Лука Дончич подарил игрокам «Лейкерс» кроссовки