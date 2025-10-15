Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дончич в предсезонке НБА впервые набрал очки за «Лейкерс», переиграв новичка ростом 216 см

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Финикс Санз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 61:51 в пользу гостевой команды.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Перерыв
56 : 66
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Брукс, Аллен, Малуач, Игодаро, Гиллеспи, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Fleming, Хэйс, Huntley, Гудвин, Батлер, Бо
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Эйтон, Джеймс, Колоко, Ларэвиа, Клебер , Ривз, Смит, Джеймс, Manon, Marciulionis, Смарт, Уотсон, Уильямс, Davis Jr, Дончич

Разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» Лука Дончич впервые в текущем предсезонном цикле вышел на площадку.

ВИДЕО

Свои первые очки 26-летний словенец набрал спустя почти две минуты после начала игры — он реализовал бросок с фолом, который на нём допустил 216-сантиметровый центровой и новичок «Финикса» Хаман Малуач.

