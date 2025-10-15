На предсезонке НБА вспыхнула потасовка, едва не приведшая к драке. Игроков успели разнять
Сегодня, 15 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 130:128 в пользу гостевой команды.
НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 130
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Fears - 20, Бей - 16, Уильямсон - 13, Хоукинс - 13, Мёрфи - 11, Джонс - 10, Пул - 10, Мисси - 10, Альварадо - 8, Макгауэнс - 6, Dickinson - 4, Peavy - 4, Маткович - 3, Спрингер, Александер, Shumate
Хьюстон Рокетс: Смит II - 26, Томпсон - 21, Исон - 20, Дюрант - 15, Шеппард - 13, Окоги - 9, Шенгюн - 8, Холидей - 7, Капела - 6, Дэвисон - 3, Адамс - 2, Харрис, Matthews, Кроуфорд, Грин
В середине второй четверти произошёл запоминающийся эпизод: в борьбе за подбор между защитником «Хьюстона» Аменом Томпсоном и разыгрывающим «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо возникла перепалка, которая едва не переросла в драку. Конфликтующих баскетболистов удалось оперативно разнять их одноклубникам.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Комментарии
