На предсезонке НБА вспыхнула потасовка, едва не приведшая к драке. Игроков успели разнять

Сегодня, 15 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 130:128 в пользу гостевой команды.

В середине второй четверти произошёл запоминающийся эпизод: в борьбе за подбор между защитником «Хьюстона» Аменом Томпсоном и разыгрывающим «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо возникла перепалка, которая едва не переросла в драку. Конфликтующих баскетболистов удалось оперативно разнять их одноклубникам.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.