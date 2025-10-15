Скидки
ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол Новости

Зайон Уильямсон исполнил красивый данк на 360 градусов в предсезонном матче

Зайон Уильямсон исполнил красивый данк на 360 градусов в предсезонном матче
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 128:130.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 130
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Fears - 20, Бей - 16, Уильямсон - 13, Хоукинс - 13, Мёрфи - 11, Джонс - 10, Пул - 10, Мисси - 10, Альварадо - 8, Макгауэнс - 6, Dickinson - 4, Peavy - 4, Маткович - 3, Спрингер, Александер, Shumate
Хьюстон Рокетс: Смит II - 26, Томпсон - 21, Исон - 20, Дюрант - 15, Шеппард - 13, Окоги - 9, Шенгюн - 8, Холидей - 7, Капела - 6, Дэвисон - 3, Адамс - 2, Харрис, Matthews, Кроуфорд, Грин

В середине третьей четверти Уильямсон порадовал болельщиков ярким эпизодом, завершив быстрый отрыв зрелищным данком с разворотом на 360 градусов. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит добавить, что за 23 минуты, проведённые на площадке, Зайон набрал 13 очков, сделал четыре передачи, четыре перехвата и три подбора.

