Зайон Уильямсон исполнил красивый данк на 360 градусов в предсезонном матче

Тяжёлый форвард и лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 128:130.

В середине третьей четверти Уильямсон порадовал болельщиков ярким эпизодом, завершив быстрый отрыв зрелищным данком с разворотом на 360 градусов. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит добавить, что за 23 минуты, проведённые на площадке, Зайон набрал 13 очков, сделал четыре передачи, четыре перехвата и три подбора.