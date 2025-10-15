Лука Дончич набрал 25 очков за 22 минуты в первом предсезонном матче НБА за «Лейкерс»

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Финикс Санз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:113.

Дончич провёл на площадке в общей сложности 22 минуты, набрав суммарно 25 очков (7 из 15 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), семь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».

Стоит отметить, что за первую половину встречи с «Финиксом» 26-летний словенец набрал 22 очка.