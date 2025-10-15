Скидки
ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич набрал 25 очков за 22 минуты в первом предсезонном матче НБА за «Лейкерс»

Лука Дончич набрал 25 очков за 22 минуты в первом предсезонном матче НБА за «Лейкерс»
Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Финикс Санз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:113.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Батлер - 35, Гудвин - 24, Малуач - 17, Хэйс - 10, Fleming - 9, Ливерс - 7, Дюк - 5, Brea - 4, Huntley - 2, Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Брукс, Аллен, Игодаро, Гиллеспи, Samuel, Бо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дончич - 25, Эйтон - 10, Ларэвиа - 8, Смит - 8, Джеймс - 7, Уильямс - 7, Колоко - 6, Кнехт - 5, Davis Jr - 3, Клебер , Джеймс, Manon, Marciulionis, Смарт, Уотсон

Дончич провёл на площадке в общей сложности 22 минуты, набрав суммарно 25 очков (7 из 15 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), семь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».

Стоит отметить, что за первую половину встречи с «Финиксом» 26-летний словенец набрал 22 очка.

