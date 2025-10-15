«Немного расстраивает». Редик раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие прогресса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик раскритиковал игру своей команды в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда проиграла со счётом 104:113.

«На мой взгляд, ни одна из групп сегодня не показала той стабильности, которая необходима. Мне казалось, что в прошлый раз мы сделали шаг вперёд в оборонительных аспектах игры, но сегодня мы отступили назад, и это, честно говоря, немного расстраивает», — заявил Редик во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал словенец Лука Дончич, для которого это был первый предсезонный матч. За 22 минуты, проведённые на площадке, защитник набрал 25 очков. Аналогичный результат показал и другой защитник команды, Остин Ривз.