Панатинаикос Афины — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

«Немного расстраивает». Редик раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие прогресса

«Немного расстраивает». Редик раскритиковал «Лейкерс» за отсутствие прогресса
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик раскритиковал игру своей команды в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда проиграла со счётом 104:113.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Батлер - 35, Гудвин - 24, Малуач - 17, Хэйс - 10, Fleming - 9, Ливерс - 7, Дюк - 5, Brea - 4, Huntley - 2, Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Брукс, Аллен, Игодаро, Гиллеспи, Samuel, Бо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дончич - 25, Эйтон - 10, Ларэвиа - 8, Смит - 8, Джеймс - 7, Уильямс - 7, Колоко - 6, Кнехт - 5, Davis Jr - 3, Клебер , Джеймс, Manon, Marciulionis, Смарт, Уотсон

«На мой взгляд, ни одна из групп сегодня не показала той стабильности, которая необходима. Мне казалось, что в прошлый раз мы сделали шаг вперёд в оборонительных аспектах игры, но сегодня мы отступили назад, и это, честно говоря, немного расстраивает», — заявил Редик во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал словенец Лука Дончич, для которого это был первый предсезонный матч. За 22 минуты, проведённые на площадке, защитник набрал 25 очков. Аналогичный результат показал и другой защитник команды, Остин Ривз.

