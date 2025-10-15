Лука Дончич выполнил эффектный данк с отскоком от щита перед предсезонным матчем «Лейкерс»

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в преддверии предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» порадовал болельщиков зрелищным моментом, исполнив на разминке эффектный слэм-данк с отскоком мяча от щита. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео этого эпизода.

Напомним, 26-летний словенский баскетболист впервые сыграл за «Лейкерс» в предсезоне. За 22 минуты на паркете Дончич набрал 25 очков, из которых 22 пришлись на первую половину встречи, а также сделал семь подборов и отдал четыре результативные передачи. Тем не менее «Лос-Анджелес» уступил «Финиксу» со счётом 104:113.