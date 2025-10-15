Лука Дончич выполнил эффектный данк с отскоком от щита перед предсезонным матчем «Лейкерс»
Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в преддверии предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» порадовал болельщиков зрелищным моментом, исполнив на разминке эффектный слэм-данк с отскоком мяча от щита. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео этого эпизода.
Напомним, 26-летний словенский баскетболист впервые сыграл за «Лейкерс» в предсезоне. За 22 минуты на паркете Дончич набрал 25 очков, из которых 22 пришлись на первую половину встречи, а также сделал семь подборов и отдал четыре результативные передачи. Тем не менее «Лос-Анджелес» уступил «Финиксу» со счётом 104:113.
НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Батлер - 35, Гудвин - 24, Малуач - 17, Хэйс - 10, Fleming - 9, Ливерс - 7, Дюк - 5, Brea - 4, Huntley - 2, Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Брукс, Аллен, Игодаро, Гиллеспи, Samuel, Бо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дончич - 25, Эйтон - 10, Ларэвиа - 8, Смит - 8, Джеймс - 7, Уильямс - 7, Колоко - 6, Кнехт - 5, Davis Jr - 3, Клебер , Джеймс, Manon, Marciulionis, Смарт, Уотсон
