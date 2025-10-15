Стефен Карри набрал 28 очков в предсезонном матче «Голден Стэйт» с «Портлендом»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз»» Стефен Карри принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:111.

Карри провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 28 очков (6 из 15 с игры, где 4 из 11 — трёхочковые; 12 из 13 — штрафные), сделал шесть подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+13».

Отметим, что эта победа стала для «Голден Стэйт» уже третьей в ходе предсезонной подготовки, а на счету калифорнийцев также имеется одно поражение. Свой следующий матч «Уорриорз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» в ночь на 18 октября.