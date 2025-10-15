Скидки
Панатинаикос Афины — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Стефен Карри набрал 28 очков в предсезонном матче «Голден Стэйт» с «Портлендом»

Стефен Карри набрал 28 очков в предсезонном матче «Голден Стэйт» с «Портлендом»
Аудио-версия:
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз»» Стефен Карри принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:111.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 18, Love - 17, Авдия - 15, Клингэн - 15, Грант - 14, Холидэй - 13, Yang - 9, Сиссоко - 5, Мюррэй - 4, Cooke - 1, Лиллард, Хендерсон, Уэсли, Тибулл, Рупер, Рит, Камара, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Пост - 16, Richard - 13, Пэйтон II - 11, Хилд - 8, Хорфорд - 8, Роу - 8, Спенсер - 8, Куминга - 7, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 4, Муди, Мелтон, Батлер, Болден, Сантос, Cryer, Toohey, Грин, Карри, Кинси

Карри провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 28 очков (6 из 15 с игры, где 4 из 11 — трёхочковые; 12 из 13 — штрафные), сделал шесть подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+13».

Отметим, что эта победа стала для «Голден Стэйт» уже третьей в ходе предсезонной подготовки, а на счету калифорнийцев также имеется одно поражение. Свой следующий матч «Уорриорз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» в ночь на 18 октября.

