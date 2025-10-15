Предсезонка НБА: результаты 15 октября

Сегодня, 15 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 15 октября

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 118:100.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:130.

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:116.

«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 124:117.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:118.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:104.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).