Единая лига: расписание матчей 15 октября

Сегодня, 15 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата пройдут два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 15 октября:

18:30 мск — «Самара» — «Зенит»;

19:30 мск — ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».

Согласно регламенту Единой лиги, команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет.

