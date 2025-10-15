Евролига: расписание матчей 15 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 15 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. Болельщики в общей сложности смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих встреч.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 15 октября (время московское):

21:15. «Панатинаикос» — «АСВЕЛ»;

21:30. «Виртус» — «Монако»;

21:30. «Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив;

21:45. «Париж» — «Баскония»;

21:45. «Реал» Мадрид — «Партизан».

В минувшем сезоне чемпионом Евролиги оказался турецкий клуб «Фенербахче», который в решающем матче обыграл «Монако» со счётом 81:70. Третье место занял «Олимпиакос», который в борьбе за бронзовые медали превзошёл другого греческого соперника, «Панатинаикос», со счётом 97:93.

