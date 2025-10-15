Расписание матчей Еврокубка на 15 октября

Сегодня, 15 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоится шесть матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 15 октября:

19:00 мск — «Лиеткабелис» — «Ратиофарм» Ульм;

19:30 мск — «Паниониос» — «Бурк»;

20:00 мск — «Шлёнск» — «У-БТ»;

20:00 мск — «Бешикташ» — «Хемниц 99»;

21:00 мск — «Умана Рейер» — «Нептунас»;

21:45 мск — «Манреза» — «Хапоэль» Иерусалим.

В минувшем сезоне Еврокубка его победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии команда из Израиля встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

Главные новости дня: