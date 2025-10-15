Расписание матчей Еврокубка на 15 октября

Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 15 октября

Сегодня, 15 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоится шесть матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание матчей на 15 октября:

19:00 мск — «Лиеткабелис» — «Ратиофарм» Ульм;
19:30 мск — «Паниониос» — «Бурк»;
20:00 мск — «Шлёнск» — «У-БТ»;
20:00 мск — «Бешикташ» — «Хемниц 99»;
21:00 мск — «Умана Рейер» — «Нептунас»;
21:45 мск — «Манреза» — «Хапоэль» Иерусалим.

В минувшем сезоне Еврокубка его победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии команда из Израиля встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов

