Расписание матчей Еврокубка на 15 октября

Сегодня, 15 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоится шесть матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящих встреч.
Еврокубок. Расписание матчей на 15 октября:
19:00 мск — «Лиеткабелис» — «Ратиофарм» Ульм;
19:30 мск — «Паниониос» — «Бурк»;
20:00 мск — «Шлёнск» — «У-БТ»;
20:00 мск — «Бешикташ» — «Хемниц 99»;
21:00 мск — «Умана Рейер» — «Нептунас»;
21:45 мск — «Манреза» — «Хапоэль» Иерусалим.
В минувшем сезоне Еврокубка его победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии команда из Израиля встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.