«Россия, моя любимая». Сербы устроили шоу на матче с литовским «Жальгирисом» в Евролиге

Перед началом матча Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и литовским «Жальгирисом» на арене в Белграде прозвучала песня Павлины Радованович «Россия, моя любимая». Игра проходила вчера, 14 октября, и завершилась в пользу «Црвены Звезды» со счётом 88:79.

Во время исполнения песни фанаты включили фонарики на телефонах. Многие болельщики пронесли российские флаги.

Сербы включили песню о России на матче с литовским «Жальгирисом» в Евролиге:

Напомним, на матах «Црвены Звезды» в Евролиге и ранее звучали российские песни, в том числе той же певицы Радованович. Также ранее не раз сербские фанаты пели «Катюшу» и размахивали флагами России.