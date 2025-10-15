Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Россия, моя любимая». Сербы устроили шоу на матче с литовским «Жальгирисом» в Евролиге

«Россия, моя любимая». Сербы устроили шоу на матче с литовским «Жальгирисом» в Евролиге
Комментарии

Перед началом матча Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и литовским «Жальгирисом» на арене в Белграде прозвучала песня Павлины Радованович «Россия, моя любимая». Игра проходила вчера, 14 октября, и завершилась в пользу «Црвены Звезды» со счётом 88:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Неделькович, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке, дос Сантос
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Во время исполнения песни фанаты включили фонарики на телефонах. Многие болельщики пронесли российские флаги.

Сербы включили песню о России на матче с литовским «Жальгирисом» в Евролиге:

Напомним, на матах «Црвены Звезды» в Евролиге и ранее звучали российские песни, в том числе той же певицы Радованович. Также ранее не раз сербские фанаты пели «Катюшу» и размахивали флагами России.

Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов
