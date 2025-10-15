Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Нижним Новгородом» в ЕЛ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 15 октября, в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Матчи против «Нижнего» всегда получаются тяжёлыми, потому что они выходят против нас без давления.
У них в этом сезоне хорошая команда, они показывают хороший баскетбол, потому ожидаем трудной игры. Надеемся, что поддержка наших болельщиков в первом домашнем матче сезона будет толкать нас вперёд», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.