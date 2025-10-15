Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Нижним Новгородом» в ЕЛ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 15 октября, в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 октября 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матчи против «Нижнего» всегда получаются тяжёлыми, потому что они выходят против нас без давления.

У них в этом сезоне хорошая команда, они показывают хороший баскетбол, потому ожидаем трудной игры. Надеемся, что поддержка наших болельщиков в первом домашнем матче сезона будет толкать нас вперёд», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Главные новости дня: