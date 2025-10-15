Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Баскетбол

Назван игрок, который перед стартом нового сезона НБА тяжелее Йокича и Нуркича

23-летний канадский центровой «Мемфис Гриззлиз» Зак Иди начнёт новый сезон, будучи тяжелее таких габаритных игроков, как серб Никола Йокич из «Денвер Наггетс» и босниец Юсуф Нуркич из «Юты Джаз». Это следует из данных, размещённых на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Так, вес Йокича составляет 129 кг, вес Нуркича – 132 кг, а вес Иди – 138 кг. Отметим, что Иди выше обоих баскетболистов. Рост канадца составляет 221 см, в том время как рост серба и боснийца 211 см.

В прошлом сезоне НБА Иди принял участие в 72 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 9,2 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал одну результативную передачу.

Главные новости дня:

