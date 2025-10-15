Сергей Козин назвал главную задачу «Пари НН» перед матчем с ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий по поводу предстоящего матча с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится сегодня, 15 октября, в Москве. Начало – в 19:30 мск.

«ЦСКА неплохо провёл предсезонную подготовку и выиграл Суперкубок ВТБ. Начал сезон уверенной победой над «Самарой», затем немного оступился в Перми, но сейчас одержал непростую победу над «Зенитом», и теперь игра с нами для ЦСКА станет первой домашней в сезоне.

С другой стороны, мы сами потерпели поражение от МБА, и наша главная задача — улучшать игру от матча к матчу. Мы будем стараться демонстрировать более качественный баскетбол и принимать более качественные решения как в нападении, так и в защите», — приводит слова Козина пресс-служба «Нижнего Новгорода».

