Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Белая версия Леброна». Кендрик Перкинс выделил новичка НБА

«Белая версия Леброна». Кендрик Перкинс выделил новичка НБА
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс дал оценку форварду и новичку «Даллас Маверикс» Куперу Флэггу. В недавнем предсезонном матче «Далласа» с «Ютой Джаз» (114:101) Флэгг начинал игру на позиции разыгрывающего и продемонстрировал свою универсальность.

НБА — предсезонные матчи
14 октября 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
101 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Сенсабо - 16, Хендрикс - 14, Уильямс - 13, Нуркич - 13, Маркканен - 10, Джордж - 9, Clayton - 8, Харклесс - 6, Bailey - 3, Лав - 3, Михайлюк - 2, Филиповски - 2, Чьебв - 2, Бамба, Кольер, Tonje, Андерсон, Макгрифф, Кесслер, Абмас, Ньянг
Даллас Маверикс: Дэвис - 25, Маршалл - 17, Kelly - 14, Харди - 13, Flagg - 11, Робинсон-Эрл - 8, Nembhard - 6, Вашингтон - 6, Кристи - 5, Томпсон - 5, Лайвли - 2, Пауэлл - 2, Смит, Cisse

«Я говорил это ещё на драфте. Он белая версия Леброна. По игровому интеллекту, по умению создавать моменты, защищаться и выполнять разные действия — у Флэгга есть весь этот набор. Разве что немного меньше атлетизма, чем у Леброна. Когда я смотрю на взаимодействие Флэгга и Энтони Дэвиса в предсезоне, мне это нравится», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

Материалы по теме
Игроки НБА, чьи многомиллионные доходы курируют другие
Игроки НБА, чьи многомиллионные доходы курируют другие

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android