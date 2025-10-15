«Белая версия Леброна». Кендрик Перкинс выделил новичка НБА
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс дал оценку форварду и новичку «Даллас Маверикс» Куперу Флэггу. В недавнем предсезонном матче «Далласа» с «Ютой Джаз» (114:101) Флэгг начинал игру на позиции разыгрывающего и продемонстрировал свою универсальность.
НБА — предсезонные матчи
14 октября 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
101 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Сенсабо - 16, Хендрикс - 14, Уильямс - 13, Нуркич - 13, Маркканен - 10, Джордж - 9, Clayton - 8, Харклесс - 6, Bailey - 3, Лав - 3, Михайлюк - 2, Филиповски - 2, Чьебв - 2, Бамба, Кольер, Tonje, Андерсон, Макгрифф, Кесслер, Абмас, Ньянг
Даллас Маверикс: Дэвис - 25, Маршалл - 17, Kelly - 14, Харди - 13, Flagg - 11, Робинсон-Эрл - 8, Nembhard - 6, Вашингтон - 6, Кристи - 5, Томпсон - 5, Лайвли - 2, Пауэлл - 2, Смит, Cisse
«Я говорил это ещё на драфте. Он белая версия Леброна. По игровому интеллекту, по умению создавать моменты, защищаться и выполнять разные действия — у Флэгга есть весь этот набор. Разве что немного меньше атлетизма, чем у Леброна. Когда я смотрю на взаимодействие Флэгга и Энтони Дэвиса в предсезоне, мне это нравится», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.
