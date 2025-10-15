«Белая версия Леброна». Кендрик Перкинс выделил новичка НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс дал оценку форварду и новичку «Даллас Маверикс» Куперу Флэггу. В недавнем предсезонном матче «Далласа» с «Ютой Джаз» (114:101) Флэгг начинал игру на позиции разыгрывающего и продемонстрировал свою универсальность.

«Я говорил это ещё на драфте. Он белая версия Леброна. По игровому интеллекту, по умению создавать моменты, защищаться и выполнять разные действия — у Флэгга есть весь этот набор. Разве что немного меньше атлетизма, чем у Леброна. Когда я смотрю на взаимодействие Флэгга и Энтони Дэвиса в предсезоне, мне это нравится», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

