Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс откровенно высказался о семье

Леброн Джеймс откровенно высказался о семье
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о семейной жизни, признавшись, что боится остаться в одиночестве.

«Я точно не хочу быть один. Если придётся бороться, ползти, царапаться, кусаться — я должен это сделать, чтобы сохранить своё. Я единственный ребёнок, рос в семье с одним родителем. Когда я начал встречаться с женой, то подумал: «Это сумасшествие. Это потрясающе. Мне это нравится». И я сказал себе: «Нет, к чёрту одиночество», — сказал Леброн в подкасте Everybody's Crazy.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?

Леброн Джеймс показал, как делает становую тягу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android