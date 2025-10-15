Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Не хочу жить в США». Адетокунбо назвал четыре клуба в Европе, где может завершить карьеру

«Не хочу жить в США». Адетокунбо назвал четыре клуба в Европе, где может завершить карьеру
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, где хотел бы завершить карьеру. По его словам, после окончания выступлений в НБА он не планирует жить в США.

«Мне 30 лет, я могу играть в НБА до 36–38 лет. А закончить карьеру хотелось бы в греческой команде. Почему бы и нет? Я не хочу жить в США. Как только уйду из НБА, хочу вернуться в Грецию. Это может быть «Филатлитикос», «Олимпиакос», «Панатинаикос» или «Арис». Я говорю про все команды», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World со ссылкой на Ant1+.

В прошлом сезоне НБА Яннис принял участие в 70 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 30,5 очка, делал 12,2 подбора и 6,5 передачи.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

