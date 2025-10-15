Скидки
Все новости
Баскетбол

Виктор Вембаньяма назвал идеальную стартовую пятёрку в истории НБА

Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выступая на канале LOL Network в YouTube, поделился мыслями об игроках, которые могли бы составить величайшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По мнению француза, идеальный стартовый состав команды сформировали бы следующие игроки: Стефен Карри, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Тим Данкан и Шакил О’Нил.

Напомним, Вембаньяма прошлый сезон НБА завершил досрочно из-за тромбоза вен правого плеча. Спортсмен успел принять участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Материалы по теме
НАСА, кунг-фу и тромбоз. Как Виктор Вембаньяма сделал шаг в неизвестность
Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

