Виктор Вембаньяма назвал идеальную стартовую пятёрку в истории НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выступая на канале LOL Network в YouTube, поделился мыслями об игроках, которые могли бы составить величайшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По мнению француза, идеальный стартовый состав команды сформировали бы следующие игроки: Стефен Карри, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Тим Данкан и Шакил О’Нил.

Напомним, Вембаньяма прошлый сезон НБА завершил досрочно из-за тромбоза вен правого плеча. Спортсмен успел принять участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: