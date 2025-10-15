Кристапс Порзингис высказался о своём будущем в НБА

Центровой «Атланты Хоукс» Кристапс Порзингис дал комментарий по поводу возможного продления контракта с командой. По словам спортсмена, сперва он хочет сосредоточиться на предстоящем сезоне НБА и показать высокий уровень игры.

«Да, есть такой вариант. Но я хочу посмотреть, как пройдёт год. Я хочу показать, что играю на высоком уровне, что я здоров и готов, а остальное само приложится. Не хочу спешить. Буду идти шаг за шагом», — приводит слова латвийского баскетболиста The Athletic.

Центровой может продлить контракт уже в этом сезоне. Если этого не произойдёт, следующим летом Кристапс станет свободным агентом.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса: