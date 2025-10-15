Владелец «Финикс Санз» ответил встречным иском миноритарным акционерам — ESPN

Мажоритарный владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия подал встречный иск против двух миноритарных акционеров клуба, обвинив их в попытке принудить его выкупить их доли «по чрезмерно завышенной цене». Об этом информирует ESPN со ссылкой на текст иска, поданного во вторник в суд штата Делавэр.

Речь идёт о Скотте Селдине и Энди Колберге — бывших партнёрах прежнего владельца клуба Роберта Сарвера. В августе они подали в суд на «Санз», утверждая, что Ишбия отказывается предоставить им доступ к внутренним документам организации.

По информации ESPN, ещё в августе руководство «Финикса» направило Селдину и Колбергу письмо, в котором указало, что те требуют выкупа своих долей за $ 825 млн. Такая оценка подразумевает стоимость клуба около $ 6 млрд — примерно на 60% выше, чем во время покупки контрольного пакета в 2023 году.

«Когда Мэт Ишбия приобрёл «Санз» и женскую команду «Финикс Меркьюри», то ясно дал понять инвесторам, что намерен вкладываться в команду, болельщиков и сообщество. Каждый акционер тогда мог выбрать — продать долю по премиальной цене или остаться в проекте. Но Селдин и Колберг хотят и того и другого. Они не участвуют в развитии клуба, но требуют выплату, в десятки раз превышающую их первоначальные вложения. Так бизнес не работает, и мы уверены, что суд это подтвердит», — заявил представитель Ишбии.

Адвокат миноритарных владельцев Майкл Карлински назвал встречный иск «попыткой затянуть процесс и помешать делу о доступе к документации». По его словам, сторона Селдина и Колберга намерена подать собственные встречные требования о компенсации ущерба, связанного с «грубым управленческим упущением Ишбии».

Примечательно, что августовский иск стал уже шестым против «Финикс Санз» с ноября 2024 года. Остальные пять поданы нынешними или бывшими сотрудниками клуба и включают обвинения в дискриминации, домогательствах и незаконных увольнениях.

Сам Ишбия ранее заявил, что не намерен идти на уступки.

