Лидер «Лейкерс» Лука Дончич высказался о предстоящем матче с бывшей командой — «Далласом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился ожиданиями от предстоящего предсезонного матча с бывшей командой – «Даллас Маверикс». Встреча состоится завтра, 16 октября. Начало запланировано на 5:30 мск.

«Ну что ж, конечно, это что-то особенное. Я буду испытывать эмоции в каждой игре с ними. Сейчас я начинаю новую главу здесь… но… это всегда будет что-то особенное», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом» в феврале 2025 года.

Ранее бизнес-аналитик Даррен Ровелл усомнился в прозрачности сделки с «самой дорогой» карточкой Дончича.

