Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Новичок «Локо» Хэмм высказался о предстоящем матче с «Пармой» во внутрисезонном турнире ЕЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Американский центровой «Локомотива-Кубань» Ройс Хэмм высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup с бывшей командой – «Бетсити Пармой». За пермский клуб американец выступал в сезоне-2024/2025, а по его окончании присоединился к «Локомотиву». Игра состоится сегодня, 15 октября. Начало – в 17:30 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
15 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермь
3-я четверть
49 : 47
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко

– С какими чувствами вернулся в Пермь?
– Со смешанными. Мне сейчас очень нравится в «Локо», но Пермь навсегда в моём сердце после того, какой сезон я тут провёл и как люди здесь ко мне относились. Здорово снова оказаться в этом зале, с нетерпением жду, когда снова увижу пермских болельщиков – пусть даже на этот раз они, наверное, будут болеть против меня.

– Доводилось ли тебе раньше участвовать в подобных внутрисезонных турнирах?
– Да, в прошлом году, когда я играл за «Парму». Для меня это было в первый раз, и мы далеко не прошли [Ройс говорит о Кубке России – 2024/2025]. Теперь, вместе с «Локомотивом», я хочу пройти как можно дальше и выиграть этот Кубок, потому что наград таких турниров у меня точно нет, — приводит слова Хэмма пресс-служба внутрисезонного турнира.

