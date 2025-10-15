Баскетбольный клуб «Дубай» продлил контракт с главным тренером Юрицей Големацем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Как сообщается, команда узнала о продлении контракта со специалистом в раздевалке после победы над «Фенербахче» в Евролиге.

Големац возглавляет клуб с самого основания — 2024 года. Напомним, команда, помимо Евролиги, выступает в Адриатической лиге.

До подписания контракта с «Дубаем» Големац работал в таких клубах, как «Цедевита» и «Хапоэль».

«Дубай» является первой командой Евролиги, которая базируется за пределами Европы (не считая израильских клубов).