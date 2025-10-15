Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Новички в НБА будут носить специальные нашивки на джерси

Новички в НБА будут носить специальные нашивки на джерси
Комментарии

С сезона-2025/2026 регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации все новички будут носить специальную нашивку «дебютант» на своих джерси. Об этом сообщает в соцсетях компания Topps, специализирующаяся на производстве коллекционных карточек.

После того, как игрок дебютирует на площадке, нашивка снимается с его игрового джерси и будет помещена на коллекционную карточку с его автографом. Затем эти карты будут случайным образом помещены в запечатанные упаковки, выпуск которых запланирован на 2026 год.

Напомним, регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.

