Новички в НБА будут носить специальные нашивки на джерси

С сезона-2025/2026 регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации все новички будут носить специальную нашивку «дебютант» на своих джерси. Об этом сообщает в соцсетях компания Topps, специализирующаяся на производстве коллекционных карточек.

После того, как игрок дебютирует на площадке, нашивка снимается с его игрового джерси и будет помещена на коллекционную карточку с его автографом. Затем эти карты будут случайным образом помещены в запечатанные упаковки, выпуск которых запланирован на 2026 год.

Напомним, регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.