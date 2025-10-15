Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Сакраменто», контракт согласован — ESPN

36-летний звёздный разыгрывающий защитник и MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Расселл Уэстбрук договорился о подписании контракта с клубом «Сакраменто Кингз». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова менеджера спортсмена Джеффа Шварца.

Напомним, американский атлет начал свой профессиональный путь в баскетболе в «Оклахома-Сити Тандер». За эту команду Расселл играл с 2008 по 2019 год. Выступая за «Оклахома-Сити Тандер», Уэстбрук был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2016/2017.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук выступал за «Денвер Наггетс». В общей сложности игрок принял участие в 88 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 13 очков, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,6 передачи.