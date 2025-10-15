Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Сакраменто», контракт согласован — ESPN

Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Сакраменто», контракт согласован — ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний звёздный разыгрывающий защитник и MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Расселл Уэстбрук договорился о подписании контракта с клубом «Сакраменто Кингз». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова менеджера спортсмена Джеффа Шварца.

Напомним, американский атлет начал свой профессиональный путь в баскетболе в «Оклахома-Сити Тандер». За эту команду Расселл играл с 2008 по 2019 год. Выступая за «Оклахома-Сити Тандер», Уэстбрук был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2016/2017.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук выступал за «Денвер Наггетс». В общей сложности игрок принял участие в 88 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 13 очков, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Материалы по теме
Клуб из Китая предложил Уэстбруку контракт в четыре раза больше, чем дают в НБА — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android