Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» во внутрисезонном турнире Единой лиги

Аудио-версия:
В Перми завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup, в котором встречались местная «Бетсити Парма» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой пермской команды со счётом 91:84 в пользу хозяев паркета.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
15 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Окончен
91 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Террелл Картер, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. 23 очка и шесть подборов на счету Александра Захарова.

В составе краснодарской команды 21 очко и шесть подборов на свой счёт записал Кирилл Темиров. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Патрика Миллера.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».

Внутрисезонный турнир Единой лиги. Календарь
Внутрисезонный турнир Единой лиги. Турнирная таблица
