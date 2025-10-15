«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» во внутрисезонном турнире Единой лиги

В Перми завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup, в котором встречались местная «Бетсити Парма» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой пермской команды со счётом 91:84 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Террелл Картер, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. 23 очка и шесть подборов на счету Александра Захарова.

В составе краснодарской команды 21 очко и шесть подборов на свой счёт записал Кирилл Темиров. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Патрика Миллера.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».