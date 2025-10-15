Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Самара», результат матча 15 октября 2025, счет 113:64, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 49 очков в Единой лиге
Комментарии

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и санкт-петербургский «Зенит».

Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 113:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 31 очко и совершивший три подбора. 23 очка на свой счёт записал Владислав Емченко.

В составе самарского клуба 21 очко, один подбор и две передачи на свой счёт записал Дмитрий Чебуткин. 15 очков набрал Никита Михайловский.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в регулярном чемпионате. «Самара» потерпела четвёртое поражение в четырёх встречах.

Материалы по теме
Лучший старт УНИКСа с 2022-го, «Уралмаш» вернулся на тропу побед. Итоги дня в Единой лиге
Лучший старт УНИКСа с 2022-го, «Уралмаш» вернулся на тропу побед. Итоги дня в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android