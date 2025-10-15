«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 49 очков в Единой лиге

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и санкт-петербургский «Зенит».

Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 113:64.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 31 очко и совершивший три подбора. 23 очка на свой счёт записал Владислав Емченко.

В составе самарского клуба 21 очко, один подбор и две передачи на свой счёт записал Дмитрий Чебуткин. 15 очков набрал Никита Михайловский.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в регулярном чемпионате. «Самара» потерпела четвёртое поражение в четырёх встречах.