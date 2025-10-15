«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 49 очков в Единой лиге
Поделиться
В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и санкт-петербургский «Зенит».
Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 113:64.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 31 очко и совершивший три подбора. 23 очка на свой счёт записал Владислав Емченко.
В составе самарского клуба 21 очко, один подбор и две передачи на свой счёт записал Дмитрий Чебуткин. 15 очков набрал Никита Михайловский.
«Зенит» прервал серию из двух поражений в регулярном чемпионате. «Самара» потерпела четвёртое поражение в четырёх встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
21:24
-
21:15
-
20:12
-
19:30
-
19:16
-
18:31
-
18:30
-
17:56«Дубай» продлил контракт с главным тренером Официально
-
17:10
-
16:36
-
15:52
-
15:08
-
14:49
-
14:05
-
13:16
-
12:57
-
12:16
-
11:57
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:37
-
08:28
-
08:00
-
07:51
-
07:38
-
07:25
-
06:40
-
05:58
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:09