ЦСКА одолел «Пари НН» в матче Единой лиги
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались столичный ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 86:77.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Ухов - 11, Уэйр - 10, Руженцев - 9, Чадов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 19, Карпенков - 11, Хвостов - 11, Попов - 9, Платонов - 8, Хантер - 7, Гэтлинг - 5, Лукач - 5, Шендеров - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливио Жан-Шарль, набравший 12 очков и совершивший шесть подборов. 12 очков и шесть передач собрал Антониус Кливленд. 11 очков и пять подборов на свой счёт записал Иван Ухов. Ещё 10 очков на счету Каспера Уэйра.
В составе нижегородцев 19 очков и шесть подборов оформил Александр Хоменко. Ещё по 11 очков на счету Дмитрия Хвостова и Ильи Карпенкова.
ЦСКА одержал третью победу в четырёх матчах регулярного чемпионата. «Пари Нижний Новгород» потерпел третье поражение кряду.
