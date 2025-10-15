ЦСКА одолел «Пари НН» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались столичный ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 86:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливио Жан-Шарль, набравший 12 очков и совершивший шесть подборов. 12 очков и шесть передач собрал Антониус Кливленд. 11 очков и пять подборов на свой счёт записал Иван Ухов. Ещё 10 очков на счету Каспера Уэйра.

В составе нижегородцев 19 очков и шесть подборов оформил Александр Хоменко. Ещё по 11 очков на счету Дмитрия Хвостова и Ильи Карпенкова.

ЦСКА одержал третью победу в четырёх матчах регулярного чемпионата. «Пари Нижний Новгород» потерпел третье поражение кряду.