Единая лига: результаты матчей 15 октября

Сегодня, 15 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 15 октября:

«Самара» — «Зенит» — 64:113;

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 86:77.

Согласно регламенту Единой лиги, команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет.