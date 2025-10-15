Скидки
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 15 октября

Комментарии

Сегодня, 15 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 15 октября:

«Самара» — «Зенит» — 64:113;
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 86:77.

Согласно регламенту Единой лиги, команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
