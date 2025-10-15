Скидки
Секулич прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Самарой»

Секулич прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Самарой»
Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных во встрече регулярного чемпионата Единой лиги с «Самарой» (113:64).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2

«Я говорил перед матчем, что «Самара» — это команда, которую нужно уважать, даже несмотря на то, что у них сейчас не лучший момент и отсутствуют некоторые игроки. Я сказал, что нам нужно отнестись к ним очень серьёзно. «Серьёзно» означает, что ты знаешь, как они играют, и готов защищаться соответствующим образом. Первая четверть прошла не так, как мы хотели, но остальная часть игры — именно то, что мы планировали, и мы сыграли очень хорошо.

Что сказал команде в перерыве после первой четверти? Мы просто не играли в защите. Соперник набрал 26 очков — и только одно попадание было после трёхочкового броска. Всё остальное было из-под кольца или с линии штрафных. Так что нам просто нужно было начать играть в защите», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

