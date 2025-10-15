Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче внутрисезонного чемпионата Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (91:84).

«Хочу поздравить всех с победой. Это был первый опыт игры в рамках WINLINE Basket Cup. Участники очень серьёзные, все команды — высочайшего уровня. Думаю, что каждая игра в рамках этого Кубка будет проходить как в плей-офф.

Сегодня мы увидели отличную организацию встречи, атмосферу, оформление зала — думаю, болельщикам понравилось. Ребята подошли со всей ответственностью к этому матчу. В первых двух четвертях не всё получалось: «Локомотив» хорошо подготовился, а мы действовали сумбурно в нападении, позволяли сопернику убегать в быстрые прорывы. В защите у нас не было достаточного взаимопонимания, дали Темирову набрать 19 очков.

После перерыва внесли корректировки и стали играть больше от защиты: закрывать зону, контролировать снайперов. Думаю, благодаря такой защите мы стали спокойнее и более осознанно играть в нападении, лучше двигали мяч (сделали 24 передачи и совершили всего девять потерь). Шаг за шагом вернулись в игру и нарастили преимущество. Рад за ребят — все отдавались игре. Для нас это важная победа», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.