Баскетбол

Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче внутрисезонного чемпионата Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (91:84).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
15 октября 2025, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Окончен
91 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Картер - 24, Захаров - 23, Свинин - 15, Адамс - 12, Адамс - 6, Сандерс - 6, Шашков - 3, Фирсов - 2, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров
Локомотив-Кубань: Темиров - 21, Хантер - 16, Миллер - 12, Робертсон - 12, Попов - 10, Хэмм - 7, Самойленко - 3, Коновалов - 2, Квитковских - 1, Коско, Рябков, Шеянов

«Хочу поздравить всех с победой. Это был первый опыт игры в рамках WINLINE Basket Cup. Участники очень серьёзные, все команды — высочайшего уровня. Думаю, что каждая игра в рамках этого Кубка будет проходить как в плей-офф.

Сегодня мы увидели отличную организацию встречи, атмосферу, оформление зала — думаю, болельщикам понравилось. Ребята подошли со всей ответственностью к этому матчу. В первых двух четвертях не всё получалось: «Локомотив» хорошо подготовился, а мы действовали сумбурно в нападении, позволяли сопернику убегать в быстрые прорывы. В защите у нас не было достаточного взаимопонимания, дали Темирову набрать 19 очков.

После перерыва внесли корректировки и стали играть больше от защиты: закрывать зону, контролировать снайперов. Думаю, благодаря такой защите мы стали спокойнее и более осознанно играть в нападении, лучше двигали мяч (сделали 24 передачи и совершили всего девять потерь). Шаг за шагом вернулись в игру и нарастили преимущество. Рад за ребят — все отдавались игре. Для нас это важная победа», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.

Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
